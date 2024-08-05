У понеділок, 5 серпня, з вікна багатоповерхівки в Луцьку вистрибнув чоловік. Від отриманих травм він загинув на місці події. Про це ZAXID.NET розповіла речниця поліції Волині Марина Балдич.

«Інцидент трапився на вулиці Кравчука близько 08:30. Лучанин вистрибнув із вікна восьмого поверху. Відомо, що він і раніше намагався покінчити з життям, однак його тоді врятували», – зазначила Марина Балдич.

Попередньо відомо, що чоловік передсмертної записки не залишив.

Слідчі вирішують питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство з відміткою «самогубство»). Усі обставини події наразі з’ясовують.