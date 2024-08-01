У четвер, 1 серпня, на проспекті Відродження у Луцьку з вікна багатоповерхівки випав чоловік. Від отриманих травм він загинув на місці події. Про це ZAXID.NET розповіла речниця поліції Волині Ольга Бузулук.

За словами очевидців, чоловік випав із вікна шостого поверху. На місце події викликали «швидку», втім попри реанімаційні заходи врятувати життя 30-річного місцевого жителя так і не вдалося. Відомо, що передсмертної записки він не залишив.

Слідчі вирішують питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство з відміткою «самогубство»). Усі обставини події наразі з’ясовують.