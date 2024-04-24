На вулиці Київській в Рівному знайшли труп чоловіка

Вранці 24 квітня на вулиці Київській в Рівному 25-річний чоловік вистрибнув з балкона багатоповерхівки. Від отриманих травм він загинув на місці події. Про це повідомила прес-служба поліції Рівненщини.

«Повідомлення про те, що з будинку на вулиці Київській випав чоловік, надійшло до поліції 24 квітня о 08:20. Правоохоронці поки встановлюють з якого поверху вистрибнув 25-річний рівнянин, однак відомо, що він у цій багатоповерхівці не проживає. Передсмертної записки чоловік не залишив», – розповіла ZAXID.NET речниця поліції Рівненщини Катерина Загурська.

Слідчі вирішують питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство з відміткою «самогубство»). Усі обставини події наразі з’ясовують.