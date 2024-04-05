Трагедія сталася на вулиці Василя Стуса

У четвер 4 квітня, у Калуші з вікна 9 поверху випав 48-річний чоловік і загинув на місці. Правоохоронці відкрили кримінальну справу з позначкою «самогубство».

Як розповіли ZAXID.NET у поліції Івано-Франківської області 5 квітня, про подію, яка сталася на вулиці Василя Стуса, повідомили очевидці.

«Місцевий мешканець 1976 року народження випав з вікна 9 поверху і загинув на місці. Правоохоронці встановлюють, чому чоловік таке вчинив», – інформують в ГУ НП в Івано-Франківській області.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з позначкою «самогубство». Додамо, що це друга за тиждень така подія у Калуші. 26 березня у місті загинув 30-річний чоловік, теж випавши з вікна 9 поверху.