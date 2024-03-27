Від отриманих травм чоловік помер на місці

Ввечері 26 березня з вікна багатоповерхівки у Калуші випав 30-річний чоловік і від отриманих травм загинув на місці. Правоохоронці відкрили кримінальну справу з поміткою «нещасний випадок».

Як розповіли ZAXID.NET у поліції Івано-Франківської області 27 березня, про подію жителі Калуша повідомили правоохоронцям о 18:20.

«На місце виїхала слідчо-оперативна група, яка з’ясувала, що чоловік 1993 року народження випав з вікна 9 поверху і від отриманих травм помер на місці», – інформують у поліції.

Правоохоронці відкрили справу за статтею 115 Кримінального кодексу України з поміткою «нещасний випадок».