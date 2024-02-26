Поліція відкрила справу за статтею 115 Кримінального кодексу України з поміткою «самогубство»

Ввечері у неділю, 25 лютого, на вулиці Молодіжній в Івано-Франківську з вікна сьомого поверху випав 26-річний місцевий мешканець. Від отриманих травм він загинув на місці. Правоохоронці відкрили кримінальну справу.

Як повідомили ZAXID.NET у Головному управлінні Нацполіції в Івано-Франківській області 26 лютого, трагедія сталася близько 20:00.

«З 7 поверху випав чоловік 1998 року народження. Внаслідок отриманих травм він помер. У рамках кримінального провадження будуть з’ясовані усі обставини цієї події», – розповіли правоохоронці.

Поліція відкрила справу за статтею 115 Кримінального кодексу України з поміткою «самогубство».