Від падіння чоловік отримав травми несумісні з життям

У Чернівцях 21-річний чоловік вистрибнув з п’ятого поверху. Від падіння чоловік отримав травми несумісні з життям. За останні два тижні це друге самогубство на вулиці Руська. Поліцейські порушили кримінальне провадження.

Нещасний випадок трапився 1 квітня на вулиці Руській. З балкона п’ятого поверху вистрибнув 21-річний місцевий житель. На місце очевидці викликали поліцію та медиків швидкої допомоги. Лікарі лише констатували смерть чоловіка, від отриманих травм він помер на місці падіння.

В поліції Чернівецької області повідомили ZAXID.NET, що поліцейські оглянули місце і квартиру, з якої випав чоловік. За цим фактом загибелі чернівчанина правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ст. 115 КК України (Вбивство з приміткою самогубство).

Додамо, що за останні два тижні це вже друге падіння з висоти на вулиці Руській. 21 березня цього року з вікна 9 поверху багатоповерхівки вистрибнула дівчина. Коли медики бригади швидкої допомоги прибули на місце, то вона ще була жива. Однак від отриманих травм померла в реанімації лікарні.