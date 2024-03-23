Дівчина впала на дашок над під’їздом

У Львові загинула дівчина, яка випала з вікна багатоповерхівки. Трагічний випадок трапився вранці 23 березня на вул. Богдана Хмельницького, 275. Про це повідомив координатор групи «Варта-1» та депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич.

Дівчина впала на дашок над входом в під’їзд і загинула миттєво. Рятувальники зняли її тіло.

У поліції ZAXID.NET повідомили, що інцидент трапився близько 7 ранку. Жінка випала з вікна 8 поверху. Поліцейські ще з’ясовують її вік та чи проживала вона у цьому будинку. Також слідчі встановлюють обставини загибелі – самогубство чи нещасний випадок.