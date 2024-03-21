У Чернівцях 18-річна дівчина вистрибнула з вікна 9 поверху. Чернівчанку медики бригади швидкої допомоги забрали в реанімацію, однак в медзакладі дівчина померла. Поліцейські за фактом загибелі людини зареєстрували кримінальне провадження.

Нещасний випадок трапився увечері 20 березня на вулиці Руській, повідомляє «Молодий буковинець». На прибудинковій території одного із багатоповерхових будинків очевидці побачили дівчину, яка впала з висоти. Після падіння вона залишалася живою. На місце події викликали бригаду швидкої допомоги. Медики діагностували в чернівчанки політравму і забрали її до реанімації Чернівецької лікарні швидкої допомоги. Однак лікарі не змогли врятувати дівчину.

На місце нещасного випадку також прибули поліцейські. Вони встановили, що дівчина випала з вікна 9 поверху. Загиблій було 18 років. За фактом загибелі людини правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 115 КК України (Вбивство з приміткою «самогубство»).