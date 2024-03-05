Трагедія сталася на вул. Рєпіна неподалік станції швидкої допомоги

У Тернополі 5 березня з вікна 8 поверху випала жінка і загинула. За інформацією правоохоронців загиблою виявилася 52-річна тернополянка, яка мала проблеми зі здоров’ям. Поліцію відкрила кримінальне провадження і буде встановлювати всі обставини цього випадку.

Трагедія сталася на вул. Іллі Рєпіна, 16 неподалік станції швидкої допомоги. Очевидці про нещасний випадок повідомили в поліцію і в швидку допомогу. Заступниця директора Центру екстреної медичної допомоги Ганна Мончак підтвердила, що о 16:50 надійшов виклик про падіння з висоти, пише «20 хвилин».

«Констатована смерть до прибуття бригади. За словами медиків, жінка мила вікна, втратила рівновагу і впала», – повідомила Ганна Мончак.

На місце події також виїжджала слідчо-оперативна група. Поліцейські з’ясували, що загибла – жителька обласного центру 1972 року народження. За попередньою інформацією, тернополянка мала проблеми зі здоров’ям.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події. За фактом смерті тернополянки розпочали кримінальне провадження за ст. 115 КК України (Вбивство з поміткою «нещасний випадок» або «самогубство»).