У Тернополі увечері 13 лютого з вікна 10 поверху випала жінка. Тернополянка приземлилася на припаркований в дворі автомобіль, однак врятувати її не вдалося, від отриманих травм внаслідок падіння вона померла. Її чоловік розповів, що вони разом повернулися додому, дружина затрималася в коридорі, бо курила, а пізніше він дізнався, що вона загинула.

Про падіння з багатоповерхівки, що на вулиці Сахарова, на лінію «102» повідомили очевидці. На місце події виїхала слідчо-оперативна група та екстрена медична допомога. «Під час перевірки з’ясувалося, що загибла – тернополянка 1988 року народження. Жінка випала з 10 поверху та впала на припаркований автомобіль», – повідомили в поліції Тернопільщини в середу, 14 лютого.

Медики бригади швидкої допомоги, які приїхали на виклик, констатували біологічну смерть жінки. Правоохоронці опитали чоловіка загиблої. Він розповів, що того вечора вони з родиною повернулися додому. Дружина залишилася на сходовій клітці, аби покурити. Проте вона довго не поверталася і він вийшов подивитися чи все гаразд.

«Жінки чоловік не застав, але він побачив відчинене вікно. Коли підійшов та визирнув, то побачив внизу натовп і тіло своєї дружини. Сусіди позитивно відгукуються про родину, яка виховувала двох малолітніх дітей», – додали в управлінні поліції.

Факт загибелі тернополянки слідчі внесли в ЄРДР відповідно до ст. 115 ККУ (Вбивство з поміткою нещасний випадок). Триває розслідування.