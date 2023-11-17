У Тернополі з вікна 8 поверху випала жінка. Нещасний випадок трапився в одному із спальних мікрорайонів міста вранці 17 листопада. Правоохоронці за фактом загибелі тернополянки розпочали кримінальне розслідування.

Про те, що 34-річна жінка випала з вікна 8 поверху багатоповерхового будинку повідомило тернопільське видання «Файне місто». Очевидці трагедії на місце викликали швидку медичну допомогу та поліцейських. Однак медики, які прибули на виклик лише констатували смерть тернополянки.

Через падіння з висоти загинула 34-річна Тетяна Фурман

В поліції ZAXID.NET розповіли, що за фактом загибелі жінки розпочали кримінальне провадження за ст. 115 КК України (Вбивство з приміткою самогубство).

За повідомленням мас-медіа, через падіння з висоти загинула 34-річна тернополянка Тетяна Фурман. Наразі не відомо, чи була сім’я у загиблої. Що стало причиною такого вчинку – з’ясовують правоохоронці.