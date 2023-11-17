Нещасний випадок трапився в одній з багатоповерхівок на вул. Менахем-Мендл Шнеєрсона

У Дніпрі з багатоповерхівки випала жінка, яка тримала на руках малолітню дитину. Внаслідок падіння з 12 поверху жінка загинула на місці, повідомили у четвер, 16 листопада, у прес-службі ДСНС.

Очевидці події повідомили правоохоронцям, що з балкона 12 поверху на козирок під’їзду житлового будинку випали люди, приблизно о 18:00. Нещасний випадок стався на вулиці Менахем-Мендл Шнеєрсона, розташованої у центрі міста.

«По прибуттю до місця виклику надзвичайники встановили, що на козирку під’їзду знаходиться травмований хлопчик та, як з’ясувалося, жінка без ознак життя. За допомогою драбини рятувальники спустили дитину, орієнтовно п’яти років, передали працівникам екстреної медичної допомоги, її госпіталізували до лікарні», – повідомили у прес-службі ДСНС.

Тіло загиблої жінки спустили та передали правоохоронцям. Поліція розпочала розслідування за фактом загибелі жінки. Наразі невідомо, чи мати з дитиною випадково випали з балкона, чи це була спроба самогубства з боку жінки. Наразі офіційних коментарів від прес-службі поліції Дніпра немає.

Нагадаємо, на початку жовтня у Києві з 24 поверху житлового будинку випали брат і сестра. Від отриманих травм потерпілі загинули на місці. Наразі правоохоронці проводять першочергові слідчі дії, аби встановити всі обставини події.