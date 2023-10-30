Медики доставили дівчину в дитячу лікарню на вул. Орлика

У понеділок, 30 жовтня, у мікрорайоні Рясне-2 у Львові неповнолітня дівчина випала з вікна 8 поверху житлового будинку. Вона жива, медики швидкої доставили її в лікарню.

Як розповіли у Нацполіції Львівщини, повідомлення про нещасний випадок надійшло о 14:40.

«14-річна дівчина випала з вікна 8 поверху будинку на вул. Величковського, в якому вона проживала. Отримала тілесні ушкодження, доставлена в лікарню», – розповіли ZAXID.NET у поліції.

У Львівському центрі екстреної меддопомоги та медицини катастроф повідомили ZAXID.NET, що у дівчини ЗЧМТ, забій шийного відділу хребта, грудної клітки, політравма.

Ймовірною причиною падіння припускають спробу самогубства. У поліції поки не відкривають кримінального провадження, вирішується питання правової кваліфікації.