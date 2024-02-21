Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

У середу, 21 лютого, 17-річного студента Національного лісотехнічного університету, що у Львові, знайшли мертвим. Інформацію про смерть студента ZAXID.NET підтвердили у поліції Львівської області.

«Приблизно о 14:00 в кімнаті одного з гуртожитків вищого навчального закладу Львова знайшли тіло 17-річного хлопця без ознак життя. На місці працювала слідчо-оперативна група. Особу мертвого студента встановили», – зазначили у поліції у коментарі ZAXID.NET.

Відомо, що інцидент трапився у гуртожитку НЛТУ №4, що на вул. Природна, 10.

Як розповіли ZAXID.NET у Львівському обласному центрі ектреної медичної допомоги та медицини катастроф, о 13:53 на оперативну лінію 103 надійшов виклик про студента, який був без дихання та свідомості. Диспетчер намагалася проконсультувати додзвонювача щодо проведення серцево-легеневої реанімації, однак той відмовився. Медики оперативно о 14:01 прибули на місце події, де з’ясувалося, що 17-річний хлопець вже був мертвий. За даними ZAXID.NET, хлопець залишив передсмертну записку, де написав про свою непотрібність та вказав код до телефона. За попередньою інформацією, студент отруївся таблетками та енергетиком.

Наразі правоохоронці з’ясовують всі обставини події і визначають правову кваліфікацію справи. Також призначена експертиза.