16-річний мешканець Коломиї Назарій Малінкін 7 лютого вийшов з дому, після чого з ним зник зв'язок

16-річного Назарія Малінкіна з Коломиї, який безвісти зник 7 лютого, знайшли мертвим у Львові. Про це повідомили у Нацполіції Івано-Франківської області та зазначили, що порушили кримінальну справу з приміткою самогубство.

Відомо, що 16-річний мешканець Коломиї Назарій Малінкін 7 лютого близько 15:00 вийшов з дому, після чого з ним зник зв'язок. Родичі звернулись у поліції з заявою про його зникнення і підлітка оголосили у розшук.

Назарій Малінкін займався боксом, він був призером чемпіонату України серед молоді 2023, переможецем турніру Кужельного 2023.

Вранці у четвер, 15 лютого, тіло підлітка знайшли у Львові, його скерували на експертизу. Слідчі проводять досудове розслідування за ст.115 ККУ (умисне вбивство) з позначкою самогубство. Обставини смерті встановлюють правоохоронці.