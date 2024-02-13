Зниклий був одягнений у речі чорного кольору

Прикарпатські правоохоронці розшукують 16-ти річного жителя Коломиї Назарія Малінкіна, який 7 лютого вийшов з дому і не повернувся.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області 13 лютого, зниклий був одягнений в чорну куртку, чорні спортивні штани та чорні кросівки.

«Прикмети розшукуваного: зріст 170 см, спортивної тілобудови, вага 50 кг, волосся коротке темне, карі очі, афро американської зовнішності», – інформують у поліції.

Правоохоронці просять громадян, які можуть допомогти розшукати Назарія Малінкіна, телефонувати на 102 або +380(97) 98 32 132, +380(67) 497 17 87, 79-03-23.