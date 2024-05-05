Жовківський районний суд Львівської області визнав екс-ректора Львівського національного університету природокористування Володимира Снітинського винним у порушенні корупційного законодавства та оштрафував на 850 грн. Колишній очільник університету із запізненням подав декларацію про доходи після звільнення.

Як вказано в матеріалах справи, 7 грудня 2023 року міністр освіти і науки Оксен Лісовий звільний Володимира Снітинського з посади ректора Львівського національного університету природокористування у звʼязку із закінченням контракту. Згідно з законом, після звільнення він повинен був до 7 січня подати декларацю про доходи.

Однак Володимир Снітинський подав декларацію після звільнення лише ввечері 15 січня. На нього склали протокол про адміністративне правопорушення, повʼязане з корупцією за ч. 1 ст. 172-6 КУпАП. Під час судового засідання екс-ректор свою провину визнав.

Враховуючи обставини справи, суддя Жовківського райсуду Марʼяна Олещук визнала Володимира Снітинського винним та призначила 850 грн штрафу. Цю постанову можна оскаржити в апеляційному суді.