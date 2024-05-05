Європейські спецслужби попередили свої уряди про те, що Росія готує диверсії на всьому континенті. Про це повідомляє Financial Times.

Зазначається, що російська влада вже почала готувати вибухи, підпали та ураження інфраструктури на європейській території. Один високопоставлений європейський урядовець заявив, що через служби безпеки НАТО передається інформація про «чіткі і переконливі російські підступи», які є скоординованими і масштабними.

«Ми оцінюємо, що ризик диверсій, контрольованих державою, значно зростає. Росія тепер, здається, комфортно проводить операції на європейській території з високим потенціалом шкоди», – розповів голова внутрішньої розвідки Німеччини сказав Томас Гальденванг.

За оцінками розвідувальних відомств трьох європейських країн, з якими ознайомились журналісти, є свідчення про підготовку більш агресивних і скоординованих зусиль з проведення диверсій. Старший консультант центру Chatham House Кейр Джайлз також підтвердив, що останнім часом справді посилилась російська активність у Європі.

Журналісти Financial Times нагадують, нещодавно двох німецько-російських громадян заарештували в Байройті у Баварії за ймовірну змову з метою нападу на військові та логістичні об’єкти в Німеччині під керівництвом Росії. Наприкінці квітня у Великій Британії двом чоловікам висунули звинувачення в організації пожежі на складі з вантажами допомоги для України. Британська прокуратура звинувачує їх у роботі на російський уряд.

У Швеції тривають розслідування серії сходжень вагонів з рейок. На думку шведських сил безпеки, ці диверсії можуть бути актами саботажу за підтримки російської держави.