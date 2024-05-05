Блаженніший Святослав зауважив, що у 2025 році Пасха у всіх — католиків і православних — випадатиме в один день

Пасхальне питання неможливо вирішити на локальному рівні, потрібен ще один Вселенський собор. Так прокоментував Блаженніший Святослав Шевчук питання, чому греко-католики святкують Пасху із православними попри перехід на новий календар. Про це він зазначив в інтерв’ю для Hromadske напередодні Великодня.

«Ми святкуємо разом із нашими братами православними. Ми вийшли з одного кореня — з Київської традиції. Святкуємо разом із більшістю християн країни і це дуже важливий момент», – зауважив предстоятель УГКЦ. Він зазначив, що те, що ми маємо свій літургійний ритм, не робить нас католиками другого сорту.

Патріарх нагадав про два цикли обчислення дати свят: один – за сонячним календарем і до нього належать усі так звані нерухомі свята, інший – за місячним і до нього належать рухомі свята. Історія обчислення дня святкування Пасхи пов’язана з рішеннями Вселенського собору в Нікеї 325 року.

Блаженніший Святослав зауважив, що у 2025 році Пасха у всіх — католиків і православних — випадатиме в один день. «Багато хто плекав надію, мовляв, зможемо відтепер святкувати разом. На жаль, мушу ствердити, що поки що це неможливо», – сказав він.

Відтак зазначив, що проблема полягає в тому, що православні більше не скликають Вселенських соборів. Вони визнають тільки сім Вселенських першого тисячоліття, адже існують різні містифікації, що восьмий буде собором антихриста. Натомість у Західній Церкві, зазначив Предстоятель, Вселенські собори продовжували скликатися. Тому сьогодні потребуємо всецерковного собору, який би охоплював не тільки західне християнство, а й східне. Блаженніший Святослав визнав, що це питання неможливо вирішити лише на локальному рівні.

«Особливо хочу подякувати за позицію і голос у вселенському православ’ї Патріархові Варфоломію. Він наче єдиний пророк сьогодні каже, що треба православному світу реформувати Пасхалію. В українському православ’ї навіть нині ніхто про це не говорить», – підсумував архиєрей.

Нагадаємо, цього року українці святкують Воскресіння Христове у неділю, 5 травня. Про те, чому католики й православні святкують Великдень у різні дні читайте у матеріалі ZAXID.NET.