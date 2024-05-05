Наслідки падіння шахеда на Нікопольщині

У ніч на 5 травня 2024 року російські окупанти атакували Україну з північного та південного напрямків 24-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136. Безпілотники запускали із Курської області та мису Чауда у Криму.

«Повітряний напад противника відбивали зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України. В результаті бойової роботи знищено 23 ударних БпЛА у Харківській, Херсонській та Дніпропетровській областях», – повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

У Харкові Shahed влучив у приватний будинок Основ'янського району Харкова, повідомив мер міста Ігор Терехов.

«Влучення шахеда у приватний сектор Основ'янського району. Внаслідок удару загорілися три приватні будинки. Рятувальні служби оперативно працюють на місці події», – повідомив міський голова.

У Дніпрі уламки збитих дронів пошкодили інфраструктурні об’єкти, зайнялась пожежа. Також пошкоджена багатоповерхівка в обласному центрі. А у Слобожанській громаді Дніпропетровської області унаслідок падіння шахеда знищені дві автівки, ушкодження отримав місцевий магазин.

«З вечора тероризували російські війська й Нікопольщину. Пʼять разів застосували ударні дрони різних типів, а ще двічі обстріляли з важкої артилерії. Били по райцентру. У Нікополі пошкоджені два підприємства, рекреаційний об'єкт і приватний будинок», – повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За інформацією ДСНС у Харківській області, унаслідок атаки російських БпЛА по приватному сектору Харкова постраждали житлові будинки та інші надвірні забудови. За двома адресами сталися пожежі. Горіли господарчі споруди, гараж та легковий автомобіль на загальній площі біля 200 м2. Рятувальники повідомили про п’ятьох постраждалих, з них одна дитина.