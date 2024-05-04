Російське МВС оголосило в розшук чинного президента України Володимира Зеленського та його попередника Петра Порошенка. Повідомлення про це у суботу, 4 травня, опублікували російські ЗМІ.

Наразі невідомо, коли саме МВС РФ оголосило в розшук українських політиків. У розшукових картах на сайті міністерства є лише інформація про дату й місце народження політиків і вказано, що їх розшукують за неназваною статтею кримінального кодексу. Так само оголосили в розшук командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Павлюка.

МЗС України: Це свідчення відчаю

Міністерство закордонних справ України прокоментувало дії російських силовиків, назвавши їх нікчемними.

«Російські повідомлення про нібито оголошення МВС РФ у розшук Президента України Володимира Зеленського є свідченням відчаю російської державної машини та пропаганди, які не знають, який ще новинний привід вигадати для привернення уваги», – йдеться у відповіді МЗС.

«Принагідно нагадуємо, що на відміну від нікчемних російських оголошень, ордер Міжнародного кримінального суду на арешт російського диктатора Володимира Путіна за підозрою у вчиненні воєнних злочинів є цілком реальним і підлягає виконанню в 123 державах світу», – наголосили українські дипломати.

Нагадаємо, Росія не вперше публікує повідомлення про розшук світових лідерів. Чимало політиків країн Балтії теж оголошені у так званий розшук, зокрема й чинна прем’єр-міністерка Кая Каллас. Раніше у такий самий розшук оголосили вже колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, голову СБУ Василя Малюка та начальника ГУР Кирила Буданова.

Цього тижня МВС Росії оголосило в розшук колишнього міністра фінансів Олександра Шлапака та колишнього голову Нацбанку Степана Кубіва.