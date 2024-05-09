Петро Порошенко і Володимир Зеленський

Чинний президент України Володимир Зеленський і колишній очільник України Петро Порошенко зникли з бази розшуку МВС Росії. Про це у четвер, 9 травня, пише російський сайт «Медиазона».

Чинного та колишнього президентів України прибрали з розшуку після того, як на їхні картки звернуло увагу пропагандистське агентство РІА «Новости». Як виявилося, у базу їх додали силовики з тимчасово окупованої Донецької області. Саме її номер було вказано у контактній інформації. Це сталося не пізніше 22 лютого, але картки розшуку помітили лише на початку травня. Тепер за пошуком Зеленського і Порошенка в базі не вибиває.

Після розголосу російське МВС випустило коментар та заявило, що відомство було всього лише «технічним виконавцем» при оголошенні у розшук. Там додали, що за початок цього розшуку та його припинення відповідає слідчий комітет Росії.

Нагадаємо, що 4 травня стало відомо, що на сайті МВС Росії з’явилося оголошення про розшук президента України Володимира Зеленського та його попередника Петра Порошенка. Які правопорушення їм інкримінували – не відомо.

Це не вперше, коли у росіяни українських посадовців оголошують у розшук. Так, у березні суд у Москві заочно арештував голову СБУ Василя Малюка за нібито скоєння терористичного акту, його оголосили у федеральний та міжнародний розшук. Серед інших – екс-головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, очільник ГУР МО Кирило Буданов та командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Серед українських політиків, яких Росія оголосила в розшук – колишній міністр фінансів Олександр Шлапак та екс-голова Нацбанку Степан Кубів, екс-секретар РНБО Олексій Данілов, колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, екс-глава МЗС України Павло Клімкін, екс-голова Верховної Ради та колишній прем’єр-міністр Володимир Гройсман, та екс-міністр інформаційної політики України Юрій Стець.