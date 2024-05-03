У церкві Священномученика Климентія Шептицького у Львові відкрили виставку давніх плащаниць Галичини та ікон страстей Христових. Керівник Музею митрополита Андрея Шептицького о. Севастьян Дмитрух збирав їх впродовж багатьох років. Найстаріша у колекції – плащаниця XVI ст., яку викинули на сміття.

Загалом у музейній колекції зберігається близько 50 старовинних плащаниць, на виставці «Страсті Христові. Плащаниця» представили 14. Одна з них створена 1826 року у Дрездені на замовлення галицької парафії. Про це свідчить напис на ній. Зображення цікаве тим, що тіло Ісуса тримають ангели.

Плащаниця з Дрездена

Найдавніша плащаниця з села Путятичі на Городоччині датована XVI століттям. Вона була у поганому стані, тож її викинули у смітник. Плащаницю вчасно врятували, о. Севастьян її відреставрував. На полотні збереглися підписи жертводавців.

Найстаріша плащаниця XVI ст.

Окремі плащаниці з початку XX ст. у сецесійному стилі, їх створили, як припускають, послідовники Модеста Сосенка або представники школи Олекси Новаківського, розповідає о. Севастьян Дмитрух.

Крім плащаниць, у храмі Священномученика Климентія Шептицького експонуються ікони страстей Христових з фондів музею. Цікавим експонатом є живописна «Пієта» майстрів Риботицької школи з Надсяння, це 1728 рік. Її віднайшли під пізнішим розписом. На рентгенографічному дослідженні побачили, що там є давніший малюнок, фахівець Андрій Почеква зняв верхній шар і переніс на іншу поверхню.

Також там виставили для огляду зарисовку митрополита Андрея Шептицького. Загалом музей Шептицького налічує до 30 рисунків митрополита. Доповнюють виставку авторські ковані хрести Олега Боньковського.

Ковальський хрест Олега Боньковського (фото Бюро спадщини)

Виставку присвятили пам’яті загиблих захисників України. «Зараз є час війни. Як Пресвята Богородиця оплакувала свого вбитого сина, так і наші матері оплакують своїх синів. Хочемо присвятити виставку воїнам, які віддали своє життя, бути солідарними з їхніми матерями, вдовами, щоб Бог допоміг їм цей тягар перенести», – розповів о. Севастьян Дмитрух.

Виставка ікон і плащаниць буде у церкві на вул. Кривоноса, 1 до Великодня. Музей митрополита Шептицького просить допомоги у реставрації давніх плащаниць.