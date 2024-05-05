Предстоятель ПЦУ розповів про роботу священиків в окупації

Священики ПЦУ продовжують здійснювати богослужіння на тимчасово окупованих територіях України. Водночас робота ПЦУ триває у підпіллі, повідомив у неділю, 5 травня, предстоятель Православної церкви України, Блаженніший митрополит Епіфаній в інтерв’ю «Радіо Свобода».

За словами митрополита, ПЦУ вед статистику щодо підпільної діяльності священнослужителів на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, йдеться про Луганщину, Донеччину та Херсонську область.

Про діяльність священиків не розголошується, аби «не давати приводу окупантам взагалі знищити присутність Православної церкви України там».

«Тобто є ще священнослужителі на території цих областей, які підпільно звершують богослужіння. Збирають громаду десь так, щоб ніхто не знав про це, бо приходять, арештовують», – повідомив Епіфаній.

Предстоятель ПЦУ додав, що архієреї на тимчасово окупованих територіях закликають місцевих священиків виїжджати з окупації, щоб не наражатися на небезпеку з боку російської влади.