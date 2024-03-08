Ввечері 7 березня четверо підлітків у Рівненській області врятували дівчину, яка мала намір втопитися. Хлопці витягнули її з води й надали першу медичну допомогу. Про це 8 березня повідомили в Ювенальній поліції України.

За інформацією правоохоронців, четверо одинадцятикласників поверталися додому з тренування, коли помітили у воді дівчину, яка хотіла вкоротити собі віку.

«Завдяки спільним зусиллям та відвазі, хлопці витягли дівчину з води та надали їй необхідну допомогу до прибуття медичних служб», – йдеться у повідомленні.

Наразі дитина перебуває вдома. Поліцейські провели профілактичну бесіду з її батьками та встановлюють усі обставини події.