Влітку біля озера розвинута інфраструктура для відпочинку, там облаштований пляж, яхт-клуб, чергують рятувальники, взимку озеро замерзає

За 10 км від міста Сувалки у Підляському воєводстві на півночі Польщі загинули двоє підлітків з України. Хлопці провалилися під кригу на озері, їх врятували, однак діти померли у лікарні. Окружна прокуратура розпочала розслідування.

Як повідомив Рortal Samorzadowy, у суботу, 17 лютого, двоє хлопців віком 12 та 16 років провалився під лід на озері Віґри у cелі Старий Фільварок, приблизно за 200 метрів від берега.

«У рятувальній операції на озері брали участь майже 30 пожежників з Сувалків і Августува, в тому числі пожежні водолази, які використовували човни і льодоходи, а також задіяли вертоліт швидкої допомоги. Після реанімаційних заходів хлопців доставили до лікарні, де вони померли», – зазначено у повідомленні.

Лікарям на місці події вдалося відновити життєві показники хлопців, але їх доставили в лікарню у важкому стані. Один підліток помер у суботу ввечері, другий – після опівночі в неділю.

Хлопчики – громадяни України. Прокуратура Сувальського повіту повідомила PAP, що у понеділок розпочала розслідування щодо їхніх опікунів за статтею про загрозу життю неповнолітніх та ненавмисне вбивство.