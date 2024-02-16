Тіло чоловіка з водойми дістали Тисменецькі рятувальники

У четвер, 15 лютого, з річки Коростільна на території Тисменської громади витягнули тіло 44-річного потопельника. Правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтею 115 ККУ (вбивство) з поміткою «нещасний випадок».

Як повідомили ZAXID.NET в ГУ НП України в Івано-Франківській області 16 лютого, подія сталася у селі Рошнів.

«Близько 14.00 надійшло повідомлення від місцевого жителя села, який виявив у річці Коростільна тіло чоловіка. Поліцейські встановили, що загиблий 1980 року народження. При огляді тіла судмедекспертом слідів насильницької смерті не виявлено», – зазначили у поліції.

Тіло чоловіка з водойми дістали Тисменецькі рятувальники. Поліція відкрила справу за статтею 115 Кримінального кодексу України (вбивство) з поміткою «нещасний випадок».