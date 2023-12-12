За виступи у спортивному сезоні 2022 року Данилу Демчишину призначили степендію міської ради

У вівторок, 12 грудня, в Івано-Франківську загинув дворазовий чемпіон світу з таеквон-до Данило Демчишин. 25-річний спортсмен втопився у міському озері під час тренування.

Як розповів тренер Данила Демчишина Олег Соловей, хлопець щоранку купався в міському озері, готуючись до змагань.

«Данило, мій вихованець з самого дитинства, фактично був як син, дворазовий чемпіон світу, триразовий чемпіон Європи, гордість України», – наголосив тренер.

Як повідомили у Департаменті молодіжної політики і спорту Івано-Франківська, за виступи у спортивному сезоні 2022 року Данилу Демчишину призначили степендію міської ради. Окрім світових та європейських титулів з таеквон-до, Данило Демчишин ставав чемпіоном Європи з кікбоксингу.