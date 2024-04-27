Львівські «Карпати» 27 квітня перемогли у Полтаві

У Полтаві у суботу, 27 квітня, відбувся матч «Полтава» – «Карпати» 6-го туру другого етапу Чемпіонської групи Першої ліги. Переможцем поєдинку стали львівські «Карпати» завдяки голу, який на 10-й хвилині матчу забив нападник Ігор Невес. Відтак «Карпати» потрапляють до Прем'єр-ліги.

«Через повітряну тривогу матч розпочався із півгодинним запізненням. Зі старту поєдинку "Карпати" задали високий темп і провели кілька швидких атак. Одна з них завершилася голом. Пропущений гол змусив господарів додати в активності. Полтавці провели кілька атак, найнебезпечніша з яких конвертувалася у навіс з правого флангу. Максим Горжуй змістився на позицію центрфорварда і намагався пробити по воротах, утім в боротьбі з Павлом Полегеньком до м'яча не дістався», – повідомляють у прес-службі «Карпат».

На початку другого тайму «Карпати» забили вдруге, але рефері зафіксував офсайд.

Додамо, що минулого тижня львів'яни зазнали поразки, поступившись Інгульцю (1:2). Наступна гра «Карпат» відбудеться у Сумах 3 травня з місцевою командою «Вікторія».

Нагадаємо, що клуб «Карпати» зареєстрували у 2020 році. ФІФА у 2023 році визнала його правонаступником старого клубу «Карпати», яким майже 20 років володів Петро Димінський. Старий клуб виключили з УПЛ у 2020 році. Нова команда вийшла в УПЛ вперше.