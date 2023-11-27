ФІФА визнала львівський футбольний клуб «Карпати», зареєстрований у жовтні 2020 року, правонаступником старого клубу «Карпати», яким майже 20 років володів Петро Димінський. Відповідне рішення Міжнародна федерація футболу ухвалила за позовом колишнього гравця «зелено-білих» Крістобаля Маркеса, якому «Карпати» Димінського заборгували понад 500 тис. євро. ФІФА зобов’язала теперішній ФК «Карпати» сплатити цей борг, а також судові збори та штрафи.

Рішення про правонаступництво «Карпат» ФІФА ухвалила ще в травні, проте інформація про це з’явилася в українському інфопросторі лише минулого тижня. Першим про це повідомив футбольний журналіст Віктор Вацко на своєму YouTube-каналі «Вацко Live», однак сплутавши ФІФА з УЄФА. 27 листопада цю інформацію підтвердили низка спортивних ЗМІ, зокрема, «Трибуна», з посиланням на офіційний сайт ФІФА.

У самому клубі рішення ФІФА наразі не коментують, зокрема, і те, чи подавали «Карпати» апеляцію. Під час прес-конференції 27 листопада головний тренер «зелено-білих» Мирон Маркевич сказав, що в клубі «ніякої паніки нема, все нормально», проте, зазначимо, що подібні питання не є в його компетенції.

Нагадаємо, Петро Димінський володів «Карпатами» з 2001 по 2020 рік. Після успішного сезону і виходу до групового етапу Ліги Європи у 2010 році в клубі почалися проблеми, команда поступово скочувалася в турнірній таблиці, тренерів змінювали один за одним, почали з’являтися борги перед футболістами. Цю ситуацію в клубі пов’язували, зокрема, з неучастю в управлінні олігарха Ігоря Коломойського, який у 2010 році став співвласником «Карпат».

У 2020 році Димінський продав свою частку в клубі футбольному агенту Олегу Смалійчуку, того ж року «Карпати» виключили з УПЛ. Клуб змінив логотип, віддавши старий ультрасам, та відіграв сезон у Другій лізі. У липні 2021 року Олег Смалійчук заявив про розформування команди.

Теперішній ФК «Карпати» заснували у жовтні 2020 року. Після сезону в аматорській лізі команда заявилася в Другу лігу. На прес-конференції у липні 2021 року команда заявила про відродження історії клубу та отримала від ультрас стару емблему, проте водночас дистанціювалася від «Карпат» Смалійчука-Димінського та їхніх проблем. Детально цю всю історію ZAXID.NET розповідав у тексті «Карпати» – це історія, а не одна людина»: як перероджується головний футбольний клуб Львова».

Нові «Карпати» мають амбітну мету — повернутися до еліти українського футболу, і поки що їхній шлях виглядає досить успішно. Клуб піднявся в статусі після одного сезону в Другій лізі, і, хоча не зміг вийти до УПЛ після минулого сезону в Першій лізі, має всі шанси зробити це цього разу: після першої частини чемпіонату «зелено-білі» очолюють турнірну таблицю. Друга частина чемпіонату стартує навесні 2024 року.