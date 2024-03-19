На стадіон може потрапити лімітована кількість вболівальників

Львівський футбольний клуб «Карпати» з часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну уперше повідомив про проведення матчу із запрошенням вболівальників. У вівторок, 19 березня, відкривається продаж квитків на матч «Карпати» – «Полтава», що запланований на 14:00 23 березня.

Для захисників і захисниць клуб виділив 500 запрошень на матч, що можна отримати в клубному офісі на площі Адама Міцкевича, 8 щодня з 10:00 до 14:00. А квитки на матч можна придбати на сайті Gastroli.ua.

Матчі за участі вболівальників в Україні перестали проводити з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну через загрозу ракетних обстрілів. Нещодавно вболівальникам стали дозволяти приходити на матчі улюблених футбольних клубів, але в обмеженій кількості. Для ФК «Карпати», що грають на стадіоні «Україна» у Львові, ідеться про близько 3 тис. глядачів на трибунах.