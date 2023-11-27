Підсумкова прес-конференція «Карпат» у 2023 році

У Першій лізі чемпіонату України завершився останній у першому раунді вісімнадцятий тур, після якого остаточно сформувалися чемпіонська група та група на виліт. ФК «Карпати» очолює чемпіонську групу, маючи 45 очок. Команда перемогла у 14 матчах й одного разу поступилася, три матчі завершилися нічиєю. Попри це, на підсумковій прес-конференції у понеділок, 27 листопада, головний тренер «Карпат» Мирон Маркевич зазначив, що нова команда робить успіхи, але цілісної гри поки що немає.

«Не так просто за кілька тижнів підготовки зробити боєздатну команду. Починали важкувато, але розігралися і показували непогані результати. Цілісної гри ще немає. Можливо, в одній грі з "Агробізнесом" команда від початку до кінця виконувала тренерські настанови й провела дійсно хороший матч. Зараз у нас проблема №1 – привчити футболістів максимально відпрацьовувати з першої до останньої хвилини», – сказав Мирон Маркевич.

Він додав, що команда має зіграти ще 10 матчів у сезоні, до яких почнуть готуватися з 22 січня. Тренер зазначив, що склад «Карпат» майже не зміниться – з команди йдуть лише два бразильські футболісти. Мирон Маркевич відзначив, що під час сезону успіхи показував капітан «зелено-білих», півзахисник Амбросій Чачуа, форвард Ігор Невес, захисник Тимофій Сухар. За його словами, загалом він задоволений всіма гравцями.

«Зараз нам потрібна дитяча серйозна школа. Раніше багато футболістів пішли з "Карпат" і представляють "Рух". Але це дійсно об'єктивні причини, бо було безладдя. Зараз такої немає. В основної команди є хороша база і я б хотів, щоб в дитячої була не гірша. В керівництва клубу є розуміння, тому ми намагатимемось якнайшвидше побудувати поля», – додав головний тренер.

Нагадаємо, у другій частині чемпіонату, яка стартує навесні 2024 року, «Карпати» гратимуть із 5 командами групи Б, які посіли перші місця в турнірній таблиці. Загалом 10 команд – по 5 лідерів лідерів груп А та Б – розіграють дві прямі путівки в УПЛ, а 3-4 місця зіграють у плей-оф стикові матчі з 13-14 місцями УПЛ. Суперниками львів’ян будуть «Інгулець» (Петрове), «Лівий берег» (Київ), «Маріуполь», «Вікторія» (Суми) та «Полтава».