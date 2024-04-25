Андрія Булу обвинувачували у вчиненні повторного шахрайства, яке завдало значної шкоди потерпілим

Сихівський районний суд Львова закрив справу щодо Андрія Були, якого правоохоронці обвинувачували у масовому шахрайстві з розмитненням автомобілів. Раніше суму завданих збитків оцінювали у 750 тис. доларів. Адвокат Андрія Були подав клопотання про закриття справи через закінчення термінів давності і суд його задовольнив. Цивільні позови 43 потерпілих у цій справі залишили без розгляду.

Як повідомляв ZAXID.NET, у 2019 році Андрій Була орендував приміщення у Городку у тій же будівлі, де розташований митний пост «Західний». Чоловік представлявся митним брокером, брав у людей документи та гроші за розмитнення авто, а потім просто зникав. Зазвичай, мешканці Львівської, Рівненської, Тернопільської та Івано-Франківської областей приносили йому від 1000 до 4000 доларів для розмитнення авто. Спершу журналісти повідомляли про 150 ошуканих Андрієм Булою людей, а згодом їх кількість зросла до 250 (попередня сума завданих збитків оцінювалась у 750 тис. доларів).

Поліція оголошувала Андрія Булу в розшук за підозрою у вчиненні шахрайства, а після його затримання суд обрав Булі запобіжний захід – тримання під вартою, з можливістю вийти під 3,8 млн грн застави. У липні 2020 року розмір застави зменшили до 1 млн грн, але її не вносили. У квітні 2021 року запобіжний захід змінили на цілодобовий домашній арешт.

Андрія Булу обвинувачували у вчиненні повторного шахрайства, яке завдало значної шкоди потерпілим. У квітні 2024 року Сихівський районний суд Львова закрив кримінальне провадження щодо Андрія Були та звільнив його від кримінальної відповідальності через закінчення термінів давності.

Адвокат Андрія Була подав клопотання про закриття провадження через закінчення термінів давності (минуло понад п’ять років), а також додав, що його клієнт не визнає своєї винуватості у пред’явлених обвинуваченнях. Прокурор підтримав клопотання сторони захисту.

У матеріалах справи є цивільні позови 43 людей про відшкодування завданої шкоди Андрієм Булою. У січні-лютому 2019 року вони заплатили Булі гроші на загальну суму 92,4 тис. доларів, 316,6 тис. грн, 4 тис. євро, 6 тис. злотих – хтось платив у валюті, а хтось у гривнях. Цивільні позови суд залишив без розгляду, але позивачі можуть пред’явити аналогічні позови у порядку цивільного судочинства.

В ухвалі суду було вказано, що речові докази та процесуальні витрати у ці справі, яку правоохоронці вели із 2019 року, відсутні. Ухвалу ще можна оскаржити у апеляційному суді.