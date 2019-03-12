Поліція оголосила у розшук псевдоброкера, який видурив у євробляхерів $750 тис.

Андрій Була ошукав 250 власників євроблях та зник із грошима та документами

Нацполіція Львівщини оголосила у розшук 38-річного псевдоброкера Андрія Булу, який ошукав близько 250 власників євроблях. За даними потерпілих, сума завданих збитків уже перевищила 750 тис. доларів.

Андрій Була орендував приміщення у Городку у тій же будівлі, де розташований митний пост «Західний». Чоловік представлявся митним брокером, брав у людей документи та гроші за розмитнення авто, а потім просто зникав. Зазвичай, люди приносили йому від 1 до 4 тис. доларів для розмитнення авто.

Одними з перших про цього шахрая повідомили журналісти ТСН наприкінці лютого. Тоді суму завданих збитків оцінювали у 500 тис. доларів. Однак, як з’ясували журналісти ZAXID.NET, станом на 12 березня ця сума зросла до 750 тис. доларів. Від псевдоброкера постраждали уже 250 людей.

Попри резонанс довкола цієї афери поліція оголосила Андрія Булу у розшук лише 12 березня, тобто більш, ніж через два тижні, після перших публікацій у ЗМІ.

За даними поліції, наразі вони вже офіційно отримали 111 заяв від мешканців Львівської, Рівненської, Тернопільської та Івано-Франківської областей, яких ошукав цей псевдоброкер. Однак, кількість заяв продовжує зростати.