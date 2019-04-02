Поліція затримала псевдоброкера, який видурив у євробляхерів 750 тис. доларів

Андрій Була ошукав 250 власників євроблях та втік із грошима та документами

Поліція Львівщини повідомила про затримання 38-річного псевдоброкера Андрія Були, оголошеного у розшук 12 березня. Андрія Булу підозрюють у тому, що він ошукав понад 250 власників нерозмитнених автомобілів на загальну суму 750 тис. доларів США.

Андрій Була орендував приміщення у Городку у тій же будівлі, де розташований митний пост «Західний». Чоловік представлявся митним брокером, брав у людей документи та гроші за розмитнення авто, а потім просто зникав. Зазвичай, мешканці Львівської, Рівненської, Тернопільської та Івано-Франківської областей приносили йому від 1000 до 4000 доларів для розмитнення авто.

Про зникнення цього шахрая стало відомо ще наприкінці лютого. Тоді до поліції почали звертатись власники євроблях, яких ошукав Андрій Була. Спершу було відомо, що шахрай видурив щонайменше 500 тис. доларів у понад 150 людей. Однак, як з’ясували журналісти ZAXID.NET, станом на 12 березня ця сума зросла до 750 тис. доларів США. Загалом від діяльності псевдоброкера постраждали понад 250 людей.

12 березня Андрія Булу офіційно оголосили у розшук, а 2 квітня поліція повідомила, що шахрая затримали. Суд уже обрав Андрію Булі міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом 35 днів з можливістю вийти на волю під 3,8 млн грн застави.