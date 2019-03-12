Кількість ошуканих псевдоброкером євробляхерів перевищила 250

38-річний Андрій Була, який видурював з автовласників гроші за розмитнення авто, видавши себе за митного брокера

Кількість власників нерозмитнених автомобілів на єврономерах, яких у Городку на Львівщині обдурив псевдоброкер Андрій Була, перевищила 250, а загальна сума збитків уже перевищила 750 тис. доларів США. Про це 12 березня ZAXID.NET повідомив один з потерпілих автовласників Тарас Почапський.

«Коли з’ясувалось, що Андрій Була зник з нашими грошима та техпаспортами на автомобілі, з нами почали зв’язуватись інші його клієнти, яких він також обдурив. Станом на цей момент ми нарахували уже 256 потерпілих і загальна сума збитків перевищила 750 тис. доларів. Ми написали заяви до поліції», – сказав ZAXID.NET Тарас Почапський.

За словами речниці ГУ Нацполіції Львівщини Світлани Добровольської, наразі у поліції зареєстровано понад 100 заяв по цій справі. «По усіх заявах порушене кримінальне провадження за ст. 190 ККУ (шахрайство) і кваліфіковано в залежності від суми збитків. Зараз вирішується питання про об'єднання усіх справ в одне кримінальне провадження», – сказала Світлана Добровольська ZAXID.NET.

Ошукані власники автомобілів також звернулись з проханням про допомогу до голови Львівської ОДА Олега Синютки та до міського голови Львова Андрія Садового.

«Ми розуміємо, що це кримінальна справа й обласна адміністрація чи мерія Львова не можуть на пряму вплинути на розв'язання нашої проблеми. Але представники влади, зокрема Олег Синютка, можуть взяти ситуацію під контроль і вплинути на те, щоб нам максимально оперативно відновили наші техпаспорти. Тому також ми плануємо звернутися до Андрія Садового з надією на те, що він як політичний лідер зможе нам у цьому допомогти. Тобто ми хочемо створити певний резонанс», – сказав Тарас Почапський.

Голова ЛОДА Олег Синютка уже призначив відповідальним за вирішення цієї проблеми свого заступника Романа Филипіва. «Надаємо консультаційну допомогу, щоб згідно з чинним українським законодавством поставити на облік їхні автомобілі», – сказав Роман Филипів.

Допомогти у вирішенні ситуації пообіцяли і в Львівській міській раді. «До міського голови Андрія Садового звернулись люди з проханням про допомогу. Вони подали своє звернення, де описали суть проблеми та весь перебіг історії. Зрозуміло, що вирішення їхнього питання лежить в площині державних органів влади. Міський голова спільно з народними депутатами скерує звернення у відповідні інстанції, аби допомогти максимально оперативно вирішити проблему. Людей в біді не можна залишати, тому будемо просити усіх максимально долучитись до вирішення цієї історії», – розповів в.о. директора департаменту «Адміністрація міського голови» Євген Бойко.

Також своє звернення ошукані автовласники планують скерувати до президента Петра Порошенка, прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, голови Верховної Ради Андрія Парубія та генерального прокурора Юрія Луценка.

Нагадаємо, 28 лютого ZAXID.NET повідомляв про 38-річного Андрія Булу, який представлявся митним брокером, і, пообіцявши власникам євроблях розмитнити їх автомобілі, зник з їхніми грошима та техпаспортами. На той момент йшлося про 150 обдурених автовласників на загальну суму близько 500 тис. доларів США. Андрій Була орендував приміщення у тому ж будинку, де розташований митний пост «Західний» у Городку.

P.S. 12 березня поліція оголосила у розшук псевдоброкера Андрія Булу.