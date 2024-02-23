Попередньо слідчі встановили, що тіло належить 62-річному чернівчанину

В Чернівцях на міському кладовищі жителі міста натрапили на обгоріле тіло чоловіка. На місце викликали поліцейських. Вони встановили особу загиблого – 62-річного чернівчанина. За фактом загибелі людини розпочали розслідування за статтею про вбивство. Наразі правоохоронці встановлюють обставини смерті загиблого.

На страшну знахідку на місцевому кладовищі натрапили випадкові перехожі 23 лютого. Люди одразу зателефонували в поліцію і повідомили, що біля однієї з могил лежить обгорілий труп чоловіка. На місце одразу виїхали слідчо-оперативна група та експерти-криміналісти.

«Оглянувши територію поліцейські виявили частково обгоріле тіло невідомого. Також поблизу була ​​​​пляшка із спиртовмісною речовиною. Попередньо на тілі чоловіка не було видно ознаки насильницької смерті», – повідомили в поліції Буковини в п’ятницю, 23 лютого.

Після слідчої процедури поліцейські забрали тіло чоловіка і направили на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті. Також правоохоронці встановили й особу загиблого – ним виявився місцевий чоловік віком 62 роки.

Відомості про подію слідчі поліції внесли до ЄРДР за ст. 115 КК України (Вбивство з приміткою нещасний випадок). Наразі триває досудове розслідування. Слідчі будуть встановлювати при яких саме обставинах помер чоловік, і чи не виявиться його смерть насильницькою.