У Тернополі в парку дві дівчинки знайшли валізу з трупом жінки всередині. Діти на моторошну знахідку натрапили увечері 16 лютого неподалік ставу в парку «Сопільче». На місце одразу викликали поліцейських та судово-медичних експертів. Правоохоронці позначили місце злочину, почали збирати докази та відкрили кримінальне провадження за статтею про вбивство.

Про те, що неповнолітні дійсно знайшли тіло людини всередині валізи, підтвердив ZAXID.NET речник поліції Тернопільщини Сергій Крета. Це сталося в парку «Сопільче», який розташований в центрі Тернополя, і неподалік тернопільського ставу.

«Зараз на місці працює слідчо-оперативна група. Валізу відкрили, всередині перебувало тіло жінки. Попередньо, на вигляд їй приблизно 60-70 років. Вона була дуже сильно худа і тому комусь вдалося помістити її тіло у валізу», – розповів Сергій Крета ZAXID.NET.

В поліції зазначили, що тіло не розчленоване. Попередньо правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 115 КК України (Вбивство). Поліцейські проводить оперативні розшуки, щоб встановити причетних до цього злочину.