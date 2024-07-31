Труп жінки у валізі знайшли діти в парку

Тернополянина, який викинув труп своє матері в парку «Сопільче», засудили до умовного покарання. Суддя призначив йому три роки ув’язнення, а поті замінив вирок на більш легкий. Тіло старої жінки в синій валізі знайшли діти в лютому 2024 року. На місце одразу виїхала слідчо-оперативна група, яка встановили, що жінка померла своєю смертю. За кілька днів встановили і підозрюваного, який виніс тіло на вулицю. Ним виявився рідний син померлої. В поліції чоловік зізнався, що злякався і не мав за що, поховати матір.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що обвинувачений Анатолій Хаблюк – уродженець Російської Федерації. Однак з 2016 року проживав у квартирі в Тернополі зі своєю матір’ю. Жінка останній час перед смертю погано себе почувала і стан здоров’я її погіршувався. В суді чоловік розповів, що приблизно о 22:00 11 лютого 2024 року він зайшов до кімнати, де на ліжку лежала його матір, щоб її погодувати. Однак помітив, що жінка вже не подавала ознак життя.

«Після того, як матір чоловіка померла, в нього виник злочинний умисел, направлений на вчинення глуму над тілом. Обвинувачений не повідомив поліцейським, медикам та рідним про смерть матері, але помив її та переодягнув у чистий одяг і 14 лютого 2024 року близько 20:00 поклав труп у дорожню валізу. Потім обмотав її чорними поліетиленовими пакетами та скотчем. Виніс з квартири та переніс її до парку “Сопільче”, де її знайшли малолітні особи», – йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду від 16 серпня.

Обвинувачений під час судового розгляду свою вину визнав повністю. Суддя Любомир Базан визнав чоловіка винуватим та призначив йому покарання у виді трьох років обмеження волі. Відповідно до ст.75 КК України, суддя звільнив тернополянина від відбування покарання з випробуванням зі встановленням іспитового строку на один рік.Апеляційна скарга на вирок може бути подана до Тернопільського апеляційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення.