Затриманому загрожує довічне ув'язнення

Співробітники служби безпеки України затримали у Харкові чергового зрадника. За даними слідчих, чоловік працював на російську воєнну розвідку та намагався навести керовані авіабомби на пункти тимчасового базування українських військових. Про це у четвер, 19 вересня, повідомили у пресслужбі СБУ.

Слідчі встановили, 42-річний безробітний харків’янин потрапив у поле зору окупантів через свої проросійські дописи у Telegram-каналах. Там на нього вийшов співробітник головного управління Генштабу Збройних сил Росії (ГРУ) та запропонував співпрацю.

На замовлення окупантів чоловік мав вистежувати пункти тимчасового базування українських військових, які беруть участь у бойових діях на харківському напрямку.

«За вказівкою російського спецслужбіста агент регулярно обходив райони міста і приховано фіксував розташування Сил оборони. Потім він позначав відповідні координати на google-картах та месенджером відправляв звіт своєму російському куратору», – йдеться у повідомленні.

Служба безпеки викрили агента ГРУ та затримала у його помешканні. Крім того, правоохоронці вжили заходів, щоб убезпечити позиції українських військових.

Під час обшуків у затриманого вилучили мобільний телефон, на який він фотографував військові об’єкти та підтримував зв’язок з російським ГРУ.

Затриманому оголосили про підозру у державній зраді, що вчинена в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України). Підозрюваному загрожує довічне ув’язнення, наразі він перебуває під вартою.