Старосамбірський районний суд Львівської області розглянув адміністративну справу щодо священика Православної церкви України Івана Гарбадина з міста Хирів за вчинення домашнього насильства щодо колишньої дружини.

За матеріалами справи, у період з 20 червня до 3 липня цього року у місті Хирів Іван Гарбадин вчинив домашнє насильство психологічного характеру відносно своєї колишньої дружини у присутності неповнолітніх дітей. Зокрема, він ображав останню нецензурними словами, погрожував фізичною розправою, чим завдав шкоду психічному здоров’ю постраждалої. Подружжя розлучилося в травні цього року, однак ще деякий час проживало в одному будинку.

У результаті на нього склали кілька адміністративних протоколів за домашнє насильство (ч. 1 ст. 173-2 КУпАП), першим постанову суду щодо священика зауважило видання Lviv.media.

У судовому засіданні кривдник свою вину у вчиненні адміністративних правопорушень не визнав та пояснив, що конкретних обставин спілкування з потерпілою він не пам’ятає, бо пройшло вже багато часу.

Потерпіла в судовому засіданні розповіла, що перебувала у шлюбі з кривдником 18 років та зверталася в поліцію щодо притягнення його до відповідальності за домашнє насильство. Додатково вона зауважила, що наразі конфлікти припинилися, оскільки вони разом більше не проживають.

Суддя Артем Титов визнав священика винним у домашньому насильстві. Постановою суду від 13 вересня його штрафом у розмірі 170 грн. Також Іван Гарбадин має сплатити 605 грн судового збору. Ця постанова ще може бути оскаржена в апеляції.

Раніше у квітні Старосамбірський суд вже розглядав адміністративну справу щодо Івана Гарбадина про домашнє насильство щодо дружини, однак тоді суд обмежився щодо нього усним зауваженням. Окрім того, в липні суд закрив аналогічну справу про домашнє насильство Івана Гарбадина у зв’язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення.