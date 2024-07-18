Марта-Марія Огризко впала зі скелі та не дочекалася допомоги від спімешканця-росіянина

В Італії біля підніжжя скелі знайшли мертвою 33-річну львів’янку Марту-Марію Огризко. На тілі жінки виявили травми, отримані внаслідок падіння, а також від побоїв. Її 41-річного співмешканця-росіянина затримали за звинуваченням у жорстокому поводженні з нею.

У суботу, 13 липня, українка впала зі скелі заввишки близько двох метрів і не могла рухатися, вона звернулася по допомогу до свого співмешканця-росіянина, телефонуючи йому та надсилаючи повідомлення через Whatsapp, але він проігнорував прохання жінки про допомогу. Її знайшли мертвою наступного ранку. Трагедія сталася на острові Іскія в муніципалітеті Барано, повідомляє RaiNews 24.

Правоохоронці перевірили мобільний телефон, яким користувався 41-річний співмешканець Марти-Марії Огризко, росіянин. Виявилося, що жінка відправила своєму партнеру серію дзвінків і повідомлень у другій половині дня в суботу, 13 липня, з закликами та проханням про допомогу, однак порятунку не дочекалася.

За даними ЗМІ, під час розслідування затриманий навіть сказав, що в ніч з 13 на 14 липня він вийшов на пошуки своєї співмешканки, знайшов її серед рослинності ще живу. Він нібито сказав жінці, що «вона повинна буде спати там всю ніч». Наступного ранку він знайшов її вже мертвою.

Також з’ясувалося, що під час їхніх стосунків 41-річний чоловік неодноразово нападав на Марту-Марію і погрожував їй, зокрема, ножем.

Одного разу він спалив її одяг і навмисно кинув її в запалений вогонь, спричинивши опіки другого ступеня сідниць, рук і живота. Також він не дозволяв їй часто зустрічатися і бачитися з членами своєї сім'ї, яких він ненавидів за те, що вони українці.

За словами сестри загиблої жінки, він також образив їх, назвавши «лайняними українцями, які повинні померти». Після знущань декілька разів жінці доводилося звертатися по допомогу до відділення невідкладної допомоги лікарні Лакко-Амено.