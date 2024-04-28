Внаслідок нападу загинули 36-річний та 23-річний українці

Двоє громадян України, які напередодні були вбиті у німецькому місті Мурнау, що в окрузі Верхня Баварія, виявилися українськими військовослужбовцями. Про це у неділю, 28 квітня, повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко.

За словами нардепа, вони проходили реабілітацію у місцевій клініці. Один помер від тяжких ножових поранень на місці, а другого доправили в лікарню, де пізніше він також помер.

Вбивцю затримано, але поліція досі проводить допити можливих свідків.

За інформацією німецьких ЗМІ, 23-річного чоловіка, реанімували на місці та доставили в клініку, але там він також помер від тяжких травм. Старший, 36-річний українець, загинув на місці інциденту.

Водночас український воєнний журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що вбивця українських військовослужбовців в німецькому Мурнау є місцевим так званим Z-патріотом (прихильником російської війни – ред.), який відкрито підтримував російську агресію і носив нашивки з Z-символікою. Загиблі українці мали серйозні поранення кінцівок і не могли повноцінно захищатися.

Як інформував ZAXID.NET, 27 квітня у місті Мурнау на парковці місцевого торгового центру Tengelmann Center двоє громадян України віком 36 та 23 років отримали смертельні ножові поранення. Один із чоловіків загинув на місці, а другий помер від завданих травм у лікарні. Місцева поліція затримала підозрюваного у вбивстві – ним виявився росіянин.

До слова, з початку 2024 року на території Німеччини сталися декілька резонансних випадків загибелі громадян України. Зокрема, у лютому в німецькому Оберхаузені внаслідок нападу місцевих підлітків загинули два українські баскетболісти – 17-річний Володимир Єрмаков і 18-річний Артем Козаченко.

У березні в Гоккенгаймі було знайдено мертвими двох жінок з України – 51-річну Марину Стеценко та її 27-річну доньку Маргариту. Підозрюваними у подвійному вбивстві та викраденні півторамісячної доньки Маргарити Мії поліція назвала подружню пару із Зандхаузена – 43-річну росіянку та 44-річного німця.