Поліція розшукує зниклих безвіти, а також можливих свідків інциденту

На дамбі річки Рейн біля міста Гоккенгайм в південно-західній частині Німеччини поліція знайшла тіло 27-річної українки, яка жила в будинку для біженців у районі Рейн-Неккар. Як повідомило, 12 березня, німецьке видання Bild, жінку, яку декілька днів вважали зниклою безвісти, знайшов на березі Рейну випадковий перехожий.

Поліція виявила на її тілі сліди насильства. Водночас її матір, а також новонароджена дитина зникли безвісти.

Як повідомляє український сайт «Апостроф», загиблу звати Маргарита Разас. Її зниклу матір звуть Марина Стеценко, а доньці – лише п'ять тижнів. Відомо, що українка жила з маленькою донькою та своєю 51-річною мамою в будинку для біженців. Обидві жінки зникли минулого понеділка.

Щоб знайти можливі знаряддя вбивства, правоохоронці за допомогою собак обстежили територію на березі Рейну, де знайшли тіло дівчини, проте про жодні знахідки поки що не повідомляли.

51-річня Марина Стеценко зникла безвісти фото Bild

У поширеному управлінням поліції Мангейма прес-релізі йдеться, що тіло знайшли зранку 7 березня. Лише згодом після розслідування вдалось встановити особу загиблої. Правоохоронці просять усіх, хто має будь-які дані про події на місці вбивства 6 або 7 березня або перебував у цьому районі в зазначений період часу, звернутися в поліцію.

Зауважимо, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну станом на лютий 2024 року в Німеччині перебували понад 1,1 млн українських біженців, з них близько 700 тис. – жінки. Майже половина з них проживають у трьох найбільших федеральних землях – Північному Рейні – Вестфалії, Баварії та Баден-Вюртемберзі.