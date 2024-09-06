Від укусів потерпіла отримала садна біля лопатки та правої нирки

Великоберезнянський районний суд визнав винним місцевого мешканця Івана Сурмая в умисному легкому тілесному ушкодженні. За те, що двічі вкусив дружину, закарпатець отримав 100 годин громадських робіт.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 2 вересня, 12 серпня Іван Сурмай посварився з дружиною і, тримаючи її за волосся на ліжку, двічі вкусив у спину. Від укусів потерпіла отримала садна біля лопатки та правої нирки.

Під час судового засідання Іван Сурмай визнав свою вину. Суд також врахував, що він має 5 неповнолітніх дітей і ніде не працює, тому не зможе сплатити штраф у розмірі до 850 грн, передбачений Кримінальним кодексом.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Вікторія Зизич визнала Івана Сурмая винним в умисному легкому тілесному ушкодженні і призначила йому 100 годин громадських робіт.