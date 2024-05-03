Чоловік облив дружину бензином, дістав із кишені запальничку та підпалив її верхній одяг

Великоберезнянський районний суд визнав винним уродженця села Вишка Юрія Хилю в умисному тяжкому тілесному ушкодженні дружині, яку він облив бензином і підпалив. За скоєне закарпатцю присудили 7 років і 6 місяців ув’язнення.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 24 квітня, подія сталася у жовтні 2022 року. Сварка через ревнощі між Юрієм Хилею і його дружиною переросла у бійку. Вдаривши жінку кілька разів, обвинувачений вийшов з будинку до сараю і взяв каністру з бензином. Повернувшись, він облив дружину бензином, дістав із кишені запальничку та підпалив її верхній одяг.

На крики із сусідньої кімнати вибігла 8 річна донька, яка почала обливати матір водою. Після цього обвинувачений накинув на жінку покривало. Потерпіла отримала опіки голови та дихальних шляхів ІІІ ступеня.

У суді Юрій Хиля свою вину визнав частково і сказав, що конфлікт виник з ревнощів і він не мав наміру вбивати потерпілу, а лише хотів її налякати, щоб вона розповіла правду про відносини із вітчимом. У вчиненому розкаявся і попросив у дружини вибачення.

Потерпіла підтвердила, що її чоловік приніс каністру із бензином та облив її. Жінка спробувала вибити запальничку із рук обвинуваченого, однак сталось загорання і вона більше нічого не пам’ятає. На її думку, Юрій Хиля хотів її налякати, у неї нема до нього претензій і вважає, що його не слід позбавляти волі. Суд також врахував, що закарпатець надав допомогу потерпілій одразу після вчинення злочину.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Петро Тарасевич визнав Юрія Хилю винним в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, вчиненому способом, що має характер особливого мучення, і призначив йому 7 років і 6 місяців ув’язнення. На вирок можуть подати апеляцію.