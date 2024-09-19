Дорогою до Львова медики провели хворому 21 дефібриляцію

Парамедик Орест Левіцький і фельдшер Владислав Пономарьов Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги і медицини катастроф врятували життя 61-річному мешканцю Золочівщини, у якого дорогою до Львова 13 разів зупинялося серце. Медики провели 21 фібриляцію і доставили хворого у важкому, але стабільному стані до профільної лікарні у Львові. Зараз пацієнт у кардіологічному відділенні, повідомили у Центрі.

«Ми отримали виклик, причиною до якого був пекучий біль в грудній клітці. Приїхавши на місце та провівши первинний огляд пацієнта, було встановлено діагноз: гострий коронарний синдром з елевацією сегмента ST, кардіогенний шок», – каже Орест Левіцький.

Медики на місці провели антиагрегантну терапію, ввели наркотичний середник та стабілізували гемодинаміку пацієнта. А тоді почали транспортувати хворого у профільний лікувальний заклад. За кермом «швидкої» був Андрій Кузьмичко.

«У дорозі стан пацієнта різко погіршився, сталася раптова зупинка кровообігу. Чоловік був постійно під ЕКГ-моніторингом, тож ми побачили, що це фібриляція шлуночків. Дефібриляція, яка була успішною, і продовжуємо рух. Проте таких раптових зупинок кровообігу, поки ми їхали до Львова, загалом було 13. Всі вони були успішно відновлені і в процесі відновлення було проведено 21 дефібриляцію», – повідомив парамедик.

Пацієнта у важкому, але стабільному стані доставили до профільного лікувального закладу Львова. Зараз його стан стабільний, його перевели з відділення анастезіології та інтенсивної терапії в кардіологічне відділення.