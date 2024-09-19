Занняття улюбленою справою допомогло художнику швидше відновитися

У львівській лікарні св. Пантелеймона успішно прооперувалив відомого львівського художника, архітектора та дизайнера Ореста Скопа, у якого діагностували інфаркт. Його прооперували з міні-доступу. Він вже відновився після операції.

72-річний пацієнт розповів лікарям, що біль за грудиною виник раптово і віддавав у руку. «Швидка», яку викликали рідні, доставила його до лікарні св. Пантелеймона, де після обстежень діагностували інфаркт міокарда.

«На момент поступлення пацієнта дві коронарні артерії в серці були звужені аж на 99%. Оперувати треба було негайно. Втручання з розширення просвіту судин інтервенційні кардіохірурги виконали через міні-доступ. Вони зробили маленький прокол на руці чоловіка і через променеву артерію за допомогою спеціальних мікрокатетерів завели два стенти для розширення просвіту звужених судин. І таким чином повністю відновили кровообіг», – повідомили у лікарні.

Після успішної операції пацієнт відновлював сили у Центрі медичної реабілітації в Брюховичах. Заняття з фізичним терапевтом були спрямовані на відновлення роботи серцево-судинної системи. Паралельно художник повернувся до улюбленого заняття і продовжив створювати свої полотна.

«Я зрозумів, що не можу жити без своїх картин. На щастя, мені дозволили привезти кілька робіт, над якими я працював раніше. Тут така тиша і спокій: білочки бігають, пташки співають, а вранці – півні. Малюю з величезним натхненням. Багато пацієнтів підходять і ми спілкуємося про творчість. Це наче терапія для них», — каже художник.

За його словами, один захисник, який відновлюється у цьому ж центрі після важкої контузії, взагалі не розмовляв. Але віднайшов у собі сили знову заговорити саме під час таких бесід. Для захисників, які проходять реабілітацію у Брюховичах, Орест Скоп влаштував персональну виставку прямо на терасі Центру медичної реабілітації.

Відновлення ж самого художника вже завершилося. Через два тижні після операції його виписали з лікарні.