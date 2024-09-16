Оперували пацієнта у два етапи онкологи і реконструктивні хірурги

Онкологи і реконструктивні хірурги львівської лікарні св. Пантелеймона успішно прооперували 66-річного чоловіка, у якого виявили рак молочної залози. Пацієнту видали пухлину і частину грудного м’яза, а місце дефекту закрили клаптем найширшого м’яза спини.

Півтора року тому 66-річний чоловік вперше відчув дискомфорт в ділянці лівої ареоли. Спершу думав, що просто натер в авто паском безпеки, бо поклав до нагрудної кишені гаманець. Та цього літа донька помітила, що в тата ліва частина грудини багряного кольору, а біля соска з'явився якийсь наріст і звернулися до спеціалістів. Діагноз, який поставили медики після УЗД та КТ-обстеження, приголомшив чоловіка: рак молочної залози. У чоловіків така недуга зустрічається в 100 разів рідше, ніж у жінок, повідомили у лікарні.

Пухлина, яка була розміром 8 см, уже почала розпадатися. Пацієнта треба було терміново оперувати. Мультидисциплінарна команда з мамологів, онко- та реконструктивних хірургів вирішила оперувати в два етапи. Перший етап операції провели онкологи.

«Ми виконали мастектомію, тобто, видалили молочну залозу разом із пухлиною та частиною грудного м'яза. Далі – провели лімфодисекцію. Це видалення пахвових лімфовузлів, адже саме через них поширюється хвороба. Це потрібно було обов’язково зробити, аби уникнути рецидиву», – каже, онкохірург Ярослав Вовчанський.

Другий етап виконали реконструктивні хірурги. «У нашій лікарні онкопластичний підхід до таких пацієнтів. Для нас важливо не просто забрати пухлину, а й зробити місце дефекту максимально естетичним. Тож ми виконали пластику. Зробили це ротаційним клаптем - закрили дефект за допомогою найширшого м'яза спини пацієнта», – повідомив зідувач хірургічного відділення Гнат Герич..

Обидва втручання минули успішно. Вже на 10-ту добу пацієнт поїхав з лікарні додому. Попереду на нього ще чекає тривале комплексне лікування.

Лікарі закликають і жінок, і чоловіків бути більш уважними до свого здоров’я, проходити профілактичні огляди, не ігнорувати зміни в самопочутті та вчасно звертатися по медичну допомогу.